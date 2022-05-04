الألعاب النارية ترسم لوحة من الجمال في سماء جدة

وشهدت منطقة جدة آرت بروميناد العديد من العروض والتجارب الحية والفنون المشوقة، قدمتها فرق عالمية متخصصة حظيت بإعجاب الزوار الذين امتلأت بهم ساحات جدة آرت بروميناد، كما شاهد الحضور عروضًا متنوعة شكلتها طائرات الدرونز التي رسمت لوحات بديعة في سماء جدة مع أول أيام العيد السعيد.
ويأتي موسم جدة 2022 هذا العام بمجموعة فريدة من الفعاليات العالمية والعروض الفنية والمسرحية التي ستشهدها مواقع الفعاليات، والحفلات الفنية العربية والعالمية، والألعاب والمدن الترفيهية، إلى جانب المعارض المتخصصة التي سيشهدها الموسم، حيث حرصت إدارة الموسم على استثمار كافة مقومات مدينة جدة السياحية والتاريخية والثقافية والبحرية في تنويع الخيارات أمام الزائر وأفراد الأسرة، وخلق المزيد من الفرص أمام أبناء وبنات دوت الخليج للمشاركة في الموسم.
وستكون للمرة الأولى عروض الألعاب النارية يومية على مدار الموسم بمنطقة «جدة آرت بروميناد»، كما ستقدم فعالية سيرك دو سوليه عرضًا حصريًا لموسم جدة للمرة الأولى، كما ستقام 4 معارض عالمية، و7 مسرحيات عربية، ومسرحيتان عالميتان، وعدد من الحفلات الفنية العربية والعالمية، كما سيقدم الموسم لأول مرة 70 تجربة تفاعلية، وأكثر من 60 لعبة ترفيهية، والعديد من البرامج والفعاليات البحرية، والكثير من المفاجآت التي سترسم البهجة على أهالي جدة وزوّارها.
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