تذاكر مجانية للمتعثرة رحلاتهم في طيران ناس

تبعًا للبيان السابق الذي أصدره طيران ناس حول تعثر بعض رحلاته لأسباب خارجة عن إرادة الشركة. أعلن طيران ناس في بيان آخر، أن ضيوفه المسافرين الذين كانوا على متن الرحلات المتعثرة، سوف يتم منحهم 100% من سعر التذكرة بحيث يمكنهم الاستفادة منها على أي وجهة من وجهات طيران ناس الداخلية والدولية، وذلك بالإضافة إلى التعويض المستحق بحسب «لائحة حماية حقوق العملاء» الصادرة من «الهيئة العامة للطيران المدني» وسوف يقوم فريق طيران ناس بالتواصل مع المسافرين.



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