الرئيس الأوكراني: نحتاج لـ 600 مليار دولار لإعادة إعمار البلاد

محمد بن مسعود - الدمام - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم، إن على روسيا أن تدفع تعويضات لإعادة إعمار أوكرانيا.

وبين الرئيس الأوكراني أن إعادة إعمار أوكرانيا وفق التقديرات الحالية تتطلب 600 مليار دولار.

وأضاف في تصريحات، نقلتها وسائل إعلام عالمية، أن هدف بلاده استعادة وحدة أراضيها بما فيها شبه جزيرة القرم.

وأشار فولوديمير زيلينسكي، إلى أنه حتى اللحظة “لم نر حتى الآن وقفا لإطلاق النار من جانب روسيا التي تواصل خرق الاتفاقات”.

وأوضح أن فريق أوكرانيا التفاوضي يواصل المباحثات مع الجانب الروسي والترتيب لعقد قمة مع بوتين، مؤكدا أن التفاوض على وقف جاد لإطلاق النار سيكون ممكنا فقط “عندما نلتقي مباشرة أنا وبوتين”.