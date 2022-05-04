 إثيوبيا: هجمات سيبرانية تستهدف أجهزة سد النهضة

محمد بن مسعود - الدمام - قالت إثيوبيا، اليوم الثلاثاء، إنها تعرضت لهجمات سيبرانية استهدفت أجهزة سد النهضة ومؤسسات مالية كبرى، حسبما أفادت العربية في خبر عاجل، دون التطرق لمزيد من التفاصيل.

على جانب آخر، وقعت أمس اشتباكات بين الشرطة الإثيوبية لفترة قصيرة، وعدد من الشبان المسلمين، أثناء أداء صلاة عيد الفطر، في العاصمة أديس أبابا.

وخلال الاشتباكات استخدمت الشرطة الإثيوبية الغاز المسيل للدموع، لتفريق الشبان أمام الملعب الدولي في قلب العاصمة، مكان إقامة صلاة عيد الفطر.

وكان بعض المصلين قد بدأوا الصلاة خارج الملعب، في ساحة مسكل، بسبب عدم تمكنهم من دخول المكان نظرا لازدحام الملعب بأعداد المصلين.

وبحسب فرانس برس، أكد عضو في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في أديس أبابا، أن سبب المواجهات غير معروف حتى الآن.

فيما قام عدد من المتظاهرين برشق الشرطة بالحجارة، كما حطموا نوافذ متحف وطني في ميدان مسكل، حسبما نقلت الوكالة العالمية، فيما لم تسفر الاشتباكات عن أي خسائر بشرية في الطرفين.