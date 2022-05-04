بايدن: ندعم أوكرانيا دون المخاطرة في الدخول إلى حرب عالمية ثالثة

محمد بن مسعود - الدمام - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة الأمريكية، ستطور من قدراتها العسكرية لمواجهة تهديدات الصين.
وأضاف في كلمه له مساء الليلة، أن أمريكا تشاهد شجاعة لا تصدق للمقاتلين الأوكرانيين في الدفاع عن بلادهم، مشيرا إلى أن الشعب الأوكراني يستحق الأفضل لدحرهم العدوان الروسي.
وأشار بايدن إلى أن صورايخ جافلين التي تصنعها أمريكا وقدمتاها لأوكرانيا هي الأفضل على الإطلاق، لافتا إلى أن بلاده تدعم أوكرانيا لدحر القوات الروسية دون المخاطرة في الدخول في حرب عالمية ثالثة.
ولفت إلى أن أمريكا زودت أوكرانيا بصورايخ جافلين ووفرت موارد كثيرة لها، مؤكدا أنه طلبت مزيدا من الأموال من الكونغرس لتقديم المزيد من المساعدات والإمدادات لأوكرانيا.
وتابع في تصريحاته: هذه الحرب لن تكون غير مكلفة وسنقف في وجه الفظائع التي ترتكبها روسيا، مشيرا إل أن دعم أمريكا مكن الأوكرانيين من الاستمرار في القتال وجعل هذه الحرب فشلا استراتيجيا لروسيا.
وشدد على أن بلاده عملت على عدم حدوث انقطاع في تدفق المعدات إلى أوكرانيا منذ أن غزت روسيا أوكرانيا، مشيرا إلى أن المزيد من صواريخ جافلين وأنظمة دفاعية أخرى ستصل إلى أوكرانيا قريبا.
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