23 لاعبًا في قائمة «الأحمر» وبغياب لاعبي الرفاعين

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الاتحاد البحريني لكرة القدم أمس القائمة الأولية لمنتخبنا الوطني الأول والتي ستخوض التجمع الأول المحلي والمعسكر الخارجي في تايلند قبل الدخول في التصفيات الاسيوية، وجاء اختيار القائمة من قبل المدرب البرتغالي هيليو سوزا دون الاعتماد على لاعبي ناديي الرفاع الشرقي والرفاع نظرا لارتباطاتهم مع ناديهما في مسابقة كأس الاتحاد الاسيوي.

وضمت القائمة الأولية 23 لاعبا من بينهم المحترفون في الخارج؛ عبدالله يوسف «سلوفان ليبيرتش التشيكي»، علي حرم وعبدالله الهزاع «التضامن الكويتي»، فيما غاب المحترف في صفوف العروبة الإماراتي لارتباطه مع ناديه في المنافسات الإماراتية والتي لم تنته لغاية الآن.

وكان نصيب الأسد من القائمة من لاعبي الخالدية باختيار 7 لاعبين، وهم: مهدي حميدان، ضياء سعيد، أحمد بوغمار، محمد عادل، أحمد عبدالله، محمد الحردان، سيد شبر علوي، فيما اختار سوزا 5 لاعبين من المحرق، وهم: سيد محمد جعفر، وليد الحيام، أمين بنعدي، عبدالوهاب المالود، راشد الحوطي، و4 لاعبين من نادي المنامة، وهم: عمار محمد، مهدي عبدالجبار، إبراهيم الختال، مهدي عبداللطيف، وضمت القائمة أيضا 3 لاعبين من الأهلي، وهم: عباس عياد، جمال راشد، محمد عبدالوهاب، وأخيرا ضمت القائمة لاعبا واحدا من نادي البديع وهو عبدالعزيز الشيخ.