الحارس الدولي السابق بوبشيت في ذمة الله

محمد بن مسعود - الدمام - فقدت الرياضية البحرينية عموما وكرة القدم خصوصا أحد نجومها الذين تركوا بصمة في مشوارهم وهو الحارس الدولي السابق محمد صالح بوبشيت سواء مع ناديه الأم البحرين أو من خلال منتخباتنا الوطنية المختلفة، وذلك عن عمر ناهز السابعة والخمسين بعد صراع مرير مع المرض.

وساهم الفقيد بوبشيت مع ناديه البحرين بالحصول على لقب الدوري الممتاز مرتين؛ الأولى كانت في موسم 84/‏1985، والثانية موسم 88/‏1989، إلى جانب تواجده في المنافسة لمواسم عديدة ووصوله للمباراة النهائية لمسابقة كأس جلالة الملك «سمو الأمير سابقا».

وبدأ بوبشيت مشواره مع الكرة في نادي الوحدة قبل أن يحط برحاله مع ناديه البحرين الذي عاش معه العديد من المواسم كانت بمثابة الفترة الذهبية لهذا النادي العريق.

ومثل الفقيد الراحل المنتخب الوطني الأول في العديد من السنوات، ولعل المحطة الأبرز في مشواره مع منتخبنا الوطني كانت تتمثل في بطولة كأس العرب في مدينة الطائف السعودية عام 1985 والتي حل خلالها منتخبنا في وصافة الترتيب بعد خسارته المباراة النهائية مع العراق بهدف دون رد، وحصل بوبشيت على لقب أفضل حارس خلالها بعد مستويات فنية رائعة تألق من خلالها وبدأ نجمه بالصعود، وتأتي مشاركته في بطولة خليجي 8 عام 1986 هي الأخرى بمثابة محطة جيدة خصوصا أنه وقف بين الخشبات الثلاث بدلا من الحارس الأسطورة للكرة البحرينية حمود سلطان، وواصل الراحل بريقه وحصل على لقب أفضل حارس أيضا.

ومن ضمن المحطات البارزة التي سطع فيها نجمه هي حصوله على لقب أفضل حارس أيضا في بطولة كأس رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، وكانت آخر محطاته مع منتخبنا هي خليجي 14 عام 1998.

وانتقل بوبشيت في آخر موسم به داخل المستطيل الأخضر إلى نادي البسيتين عام 1998، قبل أن يضع نقطة النهاية بعد مشوار حافل بالعطاء والتألق، واتجه بعدها الفقيد إلى العمل ضمن المجال الفني والتدريبي كمدرب متخصص لحراس المرمى مع أندية النجمة والأهلي والاتفاق.

رحم الله الفقيد بواسع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.