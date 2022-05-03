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الألعاب النارية تزيِّن سماء الباحة

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محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

تزيَّنت سماء مدينة الباحة اليوم بألوان الفرح التي جسدتها الألعاب النارية ، احتفالًا بعيد الفطر المبارك.

وبناء على توجيه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة نظَّمت أمانة المنطقة فعالية الألعاب النارية بجوار المركز الحضاري، حيث شاهدها الجميع وسط تفاعل ومتابعة كبيرة.

وتشكَّلت في أرجاء المدينة لوحات جمالية تمازجت فيها عقود من الألوان الزاهية، نشرت أجواء الفرح بهذه المناسبة السعيدة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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