بحرينيون يطلقون أول عالم ميتافيرس عربي

محمد بن مسعود - الدمام - اطلقت عملة حزم اول عملة رقمية عربية عالم الميتافيرس الخاص بها تحت اسم NEMO LAND KINGDOM والذي سيكون عبارة عن اتحاد خمس عوالم تتوزع بين الصحراء والسهول والثلوج والمياه وعاصمة عصرية من المستقبل ، وحول السر وراء اختيار الاسم قال فهد فقيه احد المؤسسين ان اختيار الاسم مقتبس من اسم (نقطة نيمو) وهي مساحة كبيرة من جنوب المحيط الهادئ، وتقع قبالة ساحل شيلي وتستخدم كمقبرة واسعة لمعدات الملاحة الفضائية لاستيعاب بقايا المعدات والصواريخ الفضائية التي عفا عليها الزمن .

واشار فقيه حزم اول عملة عربية والاوسع انتشارا حيث تتواجد على 6 منصات عالمية ومن المخطط ان تصل الى 11 منصة لذا من الطبيعي ان يكون اول عالم ميتافيرس عربي هو من مشاريعها بالاضافة الى مشاريع اخرى تتكتم عليها خوفا على حقوق ملكيتها.

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