قوات روسية تتحرك نحو معقل الجيش الأوكرانى

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات حاولت القوات الروسية وقوات دونيتسك الانفصالية، اليوم الثلاثاء، اقتحام مدينة أفديفكا في تطور جديد للحرب الروسية الأوكرانية.

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