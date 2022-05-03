البرق يرسم لوحات في سماء الباحة ثاني أيام العيد

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محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
ارتسمت في سماء مدينة الباحة مساء ثاني أيام عيد الفطر المبارك لوحة من الجمال الرباني، حيث أضاء البرق سماءها وسط زخات المطر التي ارتوت بها أرضها، مما أعطاء جمالاً لأجواء المنطقة.
وتشهد منطقة الباحة في هذه الأيام تقلبات جوية هطلت على أثرها -بفضل الله- أمطار من متوسطة إلى غزيرة سالت على أثرها العديد من الأودية والشعاب.
عدسة “واس” رصدت أجواء الطبيعة والجمال التي شهدتها الباحة اليوم التي امتزجت ما بين لمعان البرق وأنوارها الذهبية.
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