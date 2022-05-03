محمد بن مسعود - الدمام - مجلة قوانين لا أندم على أي شيء دخل حياتي فالمخلص أسعدني و السيء منحني التجربة و الأسوأ كان درساً لي أما الأفضل فلن يتركني أبداً QWNIN لا تندم على قرار اتخذته بإرادتك.. نعم الحياه كلها تجارب فيها الجميل وفيها المر وكلها دروس وعبر.. ** و تذكر يا صديقي كل وقت وله درسه وينتهي ويبقى الأفضل هو درس لك ،، لا شيء يستحق الندم ثق بذلك

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