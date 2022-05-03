السعوديه محمد الغامدي في ذمة الله

محمد بن مسعود - الدمام - انتقل إلى رحمة الله تعالى محمد علي زين الغامدي، أمس الأول (الأحد)، وصلي عليه بمسجد الفيصلية ودفن بمقبرة الفيصلية.

والفقيد شقيق كل من: عبدالله، عبد الكريم، فهد، ووالد ريان ورائد ورياض وسعد.

ويتقبل العزاء في منزل الفقيد بحي السامر بجدة.

«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بخالص التعازي لذوي الفقيد، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

(إنا لله وإنا إليه راجعون)