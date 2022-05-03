محمد بن مسعود - الدمام - انتقل إلى رحمة الله تعالى محمد علي زين الغامدي، أمس الأول (الأحد)، وصلي عليه بمسجد الفيصلية ودفن بمقبرة الفيصلية.
والفقيد شقيق كل من: عبدالله، عبد الكريم، فهد، ووالد ريان ورائد ورياض وسعد.
ويتقبل العزاء في منزل الفقيد بحي السامر بجدة.
«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بخالص التعازي لذوي الفقيد، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
(إنا لله وإنا إليه راجعون)
كانت هذه تفاصيل خبر السعوديه محمد الغامدي في ذمة الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.