“جسر الملك فهد” يكشف عن عدد السيارات التي عبرت خلال 12 ساعة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
كشفت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، عن عدد السيارات التي عبرت خلال 12 ساعة.
وأوضحت الهيئة أن عدد المركبات التي عبرت الجسر من الساعة السابعة صباحاً إلى الساعة السابعة مساء اليوم (الثلاثاء)، بلغ أكثر من 16.500 مركبة، أي بمعدل 1400 مركبة في الساعة.
ونوهت إلى أن العاملين بجسر الملك فهد شاركوا المسافرين احتفالاتهم بعيد الفطر، وذلك بتوزيع الهدايا على العابرين من خلاله.
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