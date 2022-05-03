خسارة الزعيم تقرب الاتحاد من لقب الدوري

انتصر نادي الفيحاء على نظيره الهلال بهدف دون رد، خلال المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء، في مباراة مؤجلة من منافسات الجولة الـ19 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل الفيحاء هدفه الأول بشباك الهلال، في الدقيقة (33) عن طريق لاعبه سامي الخيبري، بعد عرضية من ركلة ركنية، استلمها الخيبري وسجل بقدمه داخل شباك عبدالله المعيوف.

وحاول الهلال فرض سيطرته من أجل تسجيل هدف التعادل، حيث شهدت الدقيقة (38) فرصة خطيرة من محترف الفريق الأزرق ميشيل ديلغادو، بعدما استلم كرة عرضية فشل في ترجمتها إلى هدف لينتهي الشوط الأول بتقدم الفيحاء بهدف دون رد.

وضغط الهلال بشكل مكثف مع بداية الشوط الثاني من المباراة وأضاع ياسر الشهراني فرصة محققة بعد تمريرة رائعة من ماتيوس بيريرا، لكن رأسية الظهير الأيسر مرت بجوار القائم.

ونجح نادي الفيحاء في إضافة الهدف الثاني عند الدقيقة «57» عن طريق رامون لوبيز، لكن حكم المباراة ألغى الهدف بعد العودة إلى تقنية الفار، وأجرى مدرب الهلال رامون دياز تبديلين بنزول موسى ماريغا وسعود عبدالحميد بدلًا من سلمان الفرج ومحمد البريك، فيما دفع مدرب الفيحاء رازوفيتش بالثنائي موتاري وبندر المطير على حساب ترايكوفسكي وسلطان مندش.

وأضاع النيجيري أوديون إيغالو فرصة جديدة لتسجيل التعادل وسدد كرة قوية لكنها مرت أعلى مرمى الفيحاء بقليل، وراوغ ميشايل ديلجادو مدافعي الفيحاء وتبادل الكرة مع ماتيوس بيريرا حتى وصل منطقة الجزاء، لكن تسديدته تحولت إلى ركلة ركنية.

وبهذه النتيجة رفع نادي الفيحاء رصيده إلى 33 نقطة في المركز الخامس، فيما توقف الهلال عند 49 نقطة في المركز الثاني.

ويتصدر نادي الاتحاد ترتيب دوري المحترفين برصيد 60 نقطة بفارق 11 نقطة عن الهلال، لكن الأخير لديه مباراة مؤجلة إضافة إلى مواجهة مباشرة بين الفريقين.