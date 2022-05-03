السماح للسعوديين بدخول كوريا الجنوبية دون تأشيرة

أعلنت السفارة السعودية في سيئول أن السلطات الكورية رفعت التعليق عن دخول المواطنين السعوديين إلى أراضيها دون تأشيرة لمدة 30 يومًا كحد أقصى؛ ابتداءً من 1 مايو الحالي.

ودعت السفارة في تغريدات على «تويتر»، مواطنيها إلى اتباع عدة تعليمات قبل السفر: الدخول إلى موقع (K-ETA) الإلكتروني أو تطبيقه للهواتف الذكية، وتعبئة البيانات المطلوبة قبل صعود الطائرة بـ72 ساعة.

وأشارت إلى ضرورة الدخول أيضًا إلى موقع (Q-CODE)، وتعبئة البيانات المطلوبة؛ من ضمنها إرفاق نتيجة سلبية لفحص «بي سي آر» تم إجراؤه خلال 48 ساعة قبل السفر، وإرفاق الجواز الصحي أو شهادة التطعيم.