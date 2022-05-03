السماح للسعوديين بدخول كوريا الجنوبية دون تأشيرة

ودعت السفارة في تغريدات على «تويتر»، مواطنيها إلى اتباع عدة تعليمات قبل السفر: الدخول إلى موقع (K-ETA) الإلكتروني أو تطبيقه للهواتف الذكية، وتعبئة البيانات المطلوبة قبل صعود الطائرة بـ72 ساعة.
وأشارت إلى ضرورة الدخول أيضًا إلى موقع (Q-CODE)، وتعبئة البيانات المطلوبة؛ من ضمنها إرفاق نتيجة سلبية لفحص «بي سي آر» تم إجراؤه خلال 48 ساعة قبل السفر، وإرفاق الجواز الصحي أو شهادة التطعيم.
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