شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو.. إقامة حفل الأهالي بالقيصومة بعد انقطاع لأعوام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - إقامة مسرحا للطفل وعدد من الفعاليات

- جوائز عينية ونقدية بمشاركة مع مؤسسة الأميرة العنود الخيرية

تقيم لجنة التنمية الاجتماعية بمدينة القيصومة حفل الأهالي، وذلك بممشى القيصومة بحفر الباطن، حيث وفرت لجنة التنمية الاجتماعية مسرحا للطفل وفعاليات وعدة جوائز عينية ونقدية بمشاركة مع مؤسسة الأميرة العنود الخيرية.

واستعرضت "اليوم" جانبا من آراء المشاركين حول الاحتفال، حيث أكد عدد من الأطفال فرحهم وسرورهم الشديد بإقامة الاحتفالات.

وأشار البعض إلى العادات والتقاليد التي يتقاسمها الأهالي في القيصومة، وعبروا أيضا عن سعادتهم بهذه المناسبة، متقدمين بالتهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

الجدير بالذكر أن هذا التجمع لأهالي القيصومة يأتي بعد انقطاع لأعوام إثر جائحة كورونا (كوفيد 19)، حيث أجبر الأهالي واتباعاً للتعليمات الحكومية بعدم التجمعات.