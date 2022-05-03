بث مباشر.. مباراة ليفربول و فياريال

محمد بن مسعود - الدمام - تنطلق بعد قليل، مباراة ليفربول و فياريال، ضمن لقاءات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني الحالي لليفربول الإنجليزي، التشكيل الأساسي الذي يخوض إياب مواجهة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

مباراة ليفربول و فياريال

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وكان قد تفوق ليفربول في الذهاب على ملعب آنفيلد، بنتيجة (2-0)، ليضع قدمًا في نهائي البطولة.

وفي حال استطاع ليفربول أن يجتاز عقبة فياريال في المباراة المقبلة، سيتأهل بطبيعة الحال إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

تأهل ليفربول سيمكن يورجن كلوب ورفاقه، باللعب في كل مباراة متاحة هذا الموسم في جميع المسابقات.

ووصل ليفربول إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بينما حقق الفريق لقب كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، وبطبيعة الحال سيشارك ليفربول في المباريات المتبقية بالدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة ليفربول و فياريال بث مباشر

وأعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني الحالي لليفربول الإنجليزي، التشكيل الأساسي الذي يخوض إياب مواجهة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

تشكيل ليفربول أمام فياريال

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ترينت – كوناتي – فان دايك – روبرتسون.

خط الوسط: تياجو – فابينيو – كيتا.

خط الهجوم: محمد صلاح – ساديو ماني – جوتا.

ليفربول مباشر

ويدخل ليفربول مباراة اليوم، بهدف واحد فقط وهو تحقيق الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية، لمواجهة الفائز من مواجهة مانشستر سيتي وريال مدريد غدًا الأربعاء.