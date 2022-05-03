اخبار دوليه – واشنطن: مساعدتنا الأمنية لأوكرانيا أحدثت فارقاً على الأرض

محمد بن مسعود - الدمام - أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، أن المساعدة الأمنية التي قدمتها بلاده لأوكرانيا أحدثت «فارقا كبيرا» على الأرض.

ونقلت وزارة الدفاع على تويتر عن أوستن قوله، إن الولايات المتحدة قدمت هذا الدعم «بسرعة وتصميم غير مسبوقين» بمساعدة الكونغرس، وذلك ردا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

كذلك، أضاف أن الحرب في أوكرانيا ستحسم خلال أسابيع، مشيراً إلى أن روسيا والصين تحاولان تغيير النظام العالمي.

مدفعية ثقيلة ومسيرات

وكان مسؤول في البنتاغون قال أمس، إن إمداد الولايات المتحدة والحلفاء الغربيين أوكرانيا بالأسلحة، بما في ذلك المدفعية الثقيلة وأنظمة الرادار والطائرات المسيرة الهجومية، يتواصل بوتيرة سريعة.

في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، حطّت قرب أوكرانيا 24 طائرة محمّلة بأسلحة أميركية، ومن المقرر أن تحط 11 طائرة إضافية في الساعات الأربع والعشرين المقبلة، وفق مسؤولين.

بالإضافة إلى ذلك، حطّت في نقاط توصيل رئيسية 23 طائرة شحن محمّلة بأسلحة وإمدادات قتالية أرسلتها خمس دول.

سلاح وعتاد

يذكر أنه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على أراضي الجارة الغربية في 24 فبراير، اصطفت الدول الغربية إلى جانب السلطات الأوكرانية، داعمة إياها بالمساعدات الإنسانية والسلاح والعتاد.

فقد تلقت كييف أطناناً من الأسلحة، من مضادات للطائرات والدبابات والسفن، فضلا عن صواريخ متطورة جدا، ودبابات أيضاً، وطائرات مسيرة.

في حين هددت روسيا مراراً بأن تلك الشحنات ستكون هدفاً شرعياً لقواتها وطائراتها.