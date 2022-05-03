والله زمــان

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محمد بن مسعود - الدمام - وكما عوّدناكم دائمًا على الاهتمام بالقدامى، لتكون مادة خفيفة عليكم ومقــبولة منكم تجاه رجال مخلصين سنظل نذكرهم بالتقدير والعرفان.
حمد بن عيسى ورعاية بطولة كمال الأجسام
تشكيلة المنتخب عام 1977
إحدى تشكيلات منتخبنا الوطني لكرة القدم قبل إحدى المباريات الودية التي لعبها الفريق على استاد مدينة عيسى عام 1977.
فريق النسور ومجموعة جديدة
فريق النسور لكرة القدم انضم إليه مجموعة من اللاعبين في أواخر الستينات منهم لاعب التاج يوسف خير الله ولاعبا الترسانة الشقيقان عباس وشريف أمان الله، وكانت هذه الصورة للفريق الذي حقق كأس إخراج المغلوب موسم 69 واعتزل بعدها بعض اللاعبين.
كمنكة وكأس الخليج الثالثة
إسحاق سرور وهدف في النسور
صاروخ النسور ومايسترو العربي
صورة تذكارية تؤكد عمق الروابط الأخوية بين لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم قبل وخلال مبارياتهم الرسمية، وتجمع بين صاروخ النسور حسن زليخ، ومايسترو العربي محمد الزياني قبل مباراتهما التي أقيمت على استاد مدينة عيسى عام 1977 بين فريقي الأهلي والوحدة بعد الدمج من الطرفين النسور مع الأهلي، والعربي مع اليرموك والولعة والوطني.
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