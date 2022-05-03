والله زمــان

محمد بن مسعود - الدمام - وكما عوّدناكم دائمًا على الاهتمام بالقدامى، لتكون مادة خفيفة عليكم ومقــبولة منكم تجاه رجال مخلصين سنظل نذكرهم بالتقدير والعرفان.

حمد بن عيسى ورعاية بطولة كمال الأجسام جلالة الملك المفدى حمد بن عيسى آل خليفة حينما كان وليًا للعهد رعى بطولة نادي اللؤلؤ لكمال الأجسام التي أقيمت عام 1964م، ويظهر فيها متوسطًا الحضور وعلى يمينه الشيخ عطية الله بن عبدالرحمن آل خليفة والشيخ محمد بن مبارك آل خليفة وعدد من الحضور. تشكيلة المنتخب عام 1977 إحدى تشكيلات منتخبنا الوطني لكرة القدم قبل إحدى المباريات الودية التي لعبها الفريق على استاد مدينة عيسى عام 1977. ويظهر فيها من اليمين وقوفًا: إبراهيم زويد، جوهر الماص، محمد بهرام، محمد جاسم، محمد فهد. وجلوسًا: نظير الدرازي، حمد نايم، فؤاد بوشقر، حمود سلطان، محمد الزياني، فيصل محمد. فريق النسور ومجموعة جديدة فريق النسور لكرة القدم انضم إليه مجموعة من اللاعبين في أواخر الستينات منهم لاعب التاج يوسف خير الله ولاعبا الترسانة الشقيقان عباس وشريف أمان الله، وكانت هذه الصورة للفريق الذي حقق كأس إخراج المغلوب موسم 69 واعتزل بعدها بعض اللاعبين. وتضم الصورة من اليمين وقوفًا: يوسف خير الله، عباس أمان الله، يوسف الصباغ، حسن زليخ، حسين الشيباني، عدنان أيوب. وجلوسًا: زهير أيوب، عبدالعزيز جناحي، محمد أحمد، فيروز غلوم، شريف أمان الله. كمنكة وكأس الخليج الثالثة شارك الحكم الدولي البحريني وعميد حكام كرة القدم البحرينية في إدارة تحكيم مباراتين من مباريات دورة كأس الخليج العربي الثالثة بالكويت للترشح لنيل الشارة الدولية، والصورة من مباراة الكويت وقطر والتي شارك فيها كمنكة كمراقب خط إلى جانب الحكم السعودي غازي كيال، وحكم إنكليزي كمراقب خط، ويبدو تبادل الإعلام التذكارية بين كابتن الكويت مرزوق سعيد وكابتن قطر محمد غانم واللاعب جاسم يعقوب. إسحاق سرور وهدف في النسور مهاجم فريق التاج إسحاق سرور من المهاجمين المتميزين في الفريق ولعب لعدة سنوات في أواخر الستينات وبداية السبعينات، واللقطة له من مباراة التاج والنسور ويظهر فيها إسحاق بعد أن تخطى الحارس محمد أحمد ومتابعة من المدافع حسين الشيباني حيث استطاع أن يحرز هدفًا، وهذه المباراة أقيمت على استاد المحرق ضمن دوري الدرجة الأولى في موسم 1968. صاروخ النسور ومايسترو العربي صورة تذكارية تؤكد عمق الروابط الأخوية بين لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم قبل وخلال مبارياتهم الرسمية، وتجمع بين صاروخ النسور حسن زليخ، ومايسترو العربي محمد الزياني قبل مباراتهما التي أقيمت على استاد مدينة عيسى عام 1977 بين فريقي الأهلي والوحدة بعد الدمج من الطرفين النسور مع الأهلي، والعربي مع اليرموك والولعة والوطني.

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