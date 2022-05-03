أسامة إدريس يدير مباريات دورة الألعاب «Sea Games»

محمد بن مسعود - الدمام - يشارك الحكم الدولي لكرة الصالات أسامة إدريس في إدارة مباريات دورة الألعاب «Sea Games» في نسختها الـ31، والتي تقام في مدينة ها نام الفيتنامية، خلال الفترة 9 وحتى 21 مايو الجاري.

واختارت اللجنة المنظمة للدورة حكمنا الدولي للصالات أسامة إدريس للمشاركة في إدارة مباريات الدورة التي ستقام لفئتين بمسابقة كرة الصالات؛ منافسات الرجال ومنافسات السيدات.

ويعتبر أسامة إدريس من الحكام المعتمدين في قائمة النخبة الآسيوية لحكام كرة الصالات للعام 2022، وسبق له التواجد في العديد من البطولات المختلفة على جميع الأصعدة بالنسبة لكرة الصالات، بما فيها كبرى المسابقات الآسيوية للمنتخبات والأندية.

ويأتي التكليف الآسيوي تأكيدا على ما تتميز به الصافرة البحرينية، وذلك عبر تواجد التحكيم بمختلف مجالاته في العديد من البطولات الدولية والقارية، عاكسا بذلك الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الحكام البحرينيون في الأوساط المختلفة، نظير ما يقدمونه من إدارة مقتدرة تعكس رقي وتطور التحكيم البحريني.

وإلى جانب الحكم أسامة إدريس، يشارك 11 حكما آخر في إدارة منافسات الدورة، بالإضافة إلى تواجد 3 مقيمين للحكام، علاوة على مراقبين اثنين للمباريات.