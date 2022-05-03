1 يونيو مهرجان الاتحاد الآسيوي للواعدين

محمد بن مسعود - الدمام - يقيم الاتحاد البحريني لكرة القدم، مهرجان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للواعدين (مواليد 2008 فما فوق)، يوم الأربعاء الموافق 1 يونيو 2022، على الملاعب الخارجية التابعة للاتحاد.

وتقيم الاتحادات الأعضاء المهرجان الآسيوي يوم 15 مايو سنويا، إلا أن مهرجان هذا العام تم تأجيله محليا لتزامنه مع الامتحانات المدرسية.

وبحسب لوائح المهرجان، فإنه يحق لكل ناد من الأندية الأعضاء بالاتحاد البحريني لكرة القدم تسجيل 15 لاعبا، بالإضافة إلى 4 كأعضاء للجهازين الفني والإداري.

ويسمح بمشاركة اللاعبين من مواليد 1-1-2008 فما فوق، على أن يشارك 5 لاعبين بصفة أساسية، ويشارك العدد المتبقي في المباراة ككل أيضا.

وستقام المباريات لمدة 20 دقيقة موزع على شوطين، وذلك بواقع 10 دقائق لكل شوط، بينهما راحة دقيقة واحدة فقط.

وسيكون يوم الجمعة الموافق 20 مايو 2022 موعدا أخيرا للتسجيل.