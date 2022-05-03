الهلال يترقب موقف قضية اللاعب كنو

محمد بن مسعود - الدمام - قرر نادي الهلال السعودي لكرة القدم، تأجيل قرار التفاوض مع الكوري جانج هيون سو مدافع الفريق، بشأن تمديد تعاقده.
وذكرت صحيفة «الرياضية» السعودية، أن إدارة الهلال قررت تأجيل قرار التفاوض مع المدافع الكوري بسبب عدم اتضاح الرؤية بشأن قدرة الفريق على تسجيل لاعبين جدد في فترة الانتقالات الصيفية من عدمها.
وأضافت أن تأجيل القرار يأتي في أعقاب تطورات في قضية لاعب الفريق محمد كنو، والتي تسببت في إيقاف الفريق من تسجيل اللاعبين لفترتي انتقالات.
وتابعت أن الإبقاء على اللاعب الكوري يظل خيارا في حال عدم قدرة الإدارة على إلغاء العقوبة أو التوصل إلى اتفاق، فيما سيكون الرحيل مصيره في حال تم إلغاء العقوبة وتمكن النادي من ضم لاعبين جدد.
وأوضحت «الرياضية» أن إدارة الهلال لا تمانع في زيادة عقد اللاعب في حال استمراره مع الفريق الموسم المقبل.
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