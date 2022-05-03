خلال الأيام القليلة المقبلة.. فتح جسر المعيصم بمكة المكرمة للقادمين من النوارية

محمد بن مسعود - الدمام - تعتزم أمانة العاصمة المقدسة فتح وصلة جسر المعيصم المتقاطع مع طريق “السيل- الشرائع” للقادمين من النوارية؛ بعد معاناة استمرت سنوات؛ وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.
ويضطر القادمون من النوارية إلى النزول لجهة المعيصم ثم الدوران من أسفل إحدى العبارات والعودة مرةً أخرى إمّا لطريق السيل أو الطريق المؤدي إلى المشاعر المقدسة، بسبب إغلاق الجسر.
وأظهرت الصور؛ التي وثّقتها “الخليج 365” اللمسات الأخيرة لأعمال الوصلة الرابطة بين الطريق القادم من النوارية ومخطط الريان وصولاً إلى المشاعر المقدسة.
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ويأمل الأهالي من المسؤولين في أمانة العاصمة المقدسة وعلى رأسهم الأمين؛ إيجاد الحلول لفك لغز تعثُّر أجزاء من مشروع الكوبري خصوصًا ربطه بطريق السيل – الشرائع طلوعًا ونزولاً، حيث توقفت أعمال أكتاف الكوبري منذ سنوات ولم تُستكمل بعد، ولا تزال الصبات الخرسانية تحاصره من جميع الاتجاهات.
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