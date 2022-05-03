شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يتلقى تهنئة رئيسي وزراء العراق وباكستان بعيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالا هاتفيا، اليوم، من دولة السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء في جمهورية العراق.

وعبر دولة رئيس الوزراء العراقي عن التهنئة لسمو ولي العهد بعيد الفطر المبارك، وقد بادله سموه التهنئة، سائلا الله تعالى أن يعيده على الجميع بالخير والبركات.

كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالا هاتفيا، اليوم، من دولة السيد محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، هنأه خلاله بعيد الفطر المبارك.

وقد بادله سموه التهنئة بهذه المناسبة سائلًا الله العلي القدير أن يعيده على الجميع بالخير والعافية.

كما أعرب دولة رئيس الوزراء الباكستاني عن بالغ شكره وتقديره على ما حظي به والوفد المرافق له من حسن استقبال وكرم الضيافة خلال زيارته للمملكة.