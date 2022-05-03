شكرا لقرائتكم خبر عن «مطارات جدة» تكشف أسباب تكدس المسافرين ومعالجة التحديات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - مواجهة التحديات من خلال الاستخدام الأمثل لجميع الصالات بمطار الملك عبدالعزيز الدولي

- الاستعانة بخبرات عالمية لمواجهة التحديات التي تعرض لها مطار الملك عبدالعزيز الدولي

- استقبال أكثر من 2,8 مليون مسافر وتقديم الخدمة لـ 570 طائرة بشكل يومي

شهد مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة تكدساً للمسافرين وذلك نتيجة إلغاء عدد من الرحلات وحجم الأمتعة المتواجدة في المداخل والكثير من التحديات التي تسببت في تكدس للركاب والأمتعة.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة المهندس ريان طربزوني، إن هناك الكثير من التحديات التي تمت مواجهتها، ومعالجتها بالشكل الأمثل تمثلت في تأخر أو عدم وصول الأمتعة أو تأخر وإلغاء الرحلات.

وبين أنه جرى العمل على مواجهة التحديات من خلال الاستخدام الأمثل لجميع الصالات الموجودة بالمطار، وبكامل الكفاءات المتوفرة، إضافة إلى توعية المسافرين بشأن الأمتعة الخاصة بهم، ومقاساتها وتم التنسيق بشكل قوي بين الشركات الوطنية العاملة في المطار، والعمل على رجوعها بالكفاءة التشغيلية الكاملة، من ناحية عدد الطائرات وطاقم التشغيل.

وأشار إلى أنه تم الاستعانة بخبرات عالمية لمواجهة التحديات التي تعرض لها مطار الملك عبدالعزيز الدولي، لافتاً إلى أنه خلال رمضان تم استقبال أكثر من 2,8 مليون مسافر و تقديم الخدمة لـ 570 طائرة بشكل يومي.