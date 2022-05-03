الألعاب النارية ترسم لوحة جمالية في سماء جدة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

صنعت العروض الحيَّة والألعاب النارية أجواءً من المتعة والإثارة مع انطلاق موسم جدة 2022 في منطقة جدة آرت بروميناد في أول أيام عيد الفطر؛ ففي حين أضاءت سماء العروس بألوان من الفرح في لحظات استثنائية بهيجة شاهدها واستمتع بها عدد كبير من الزوار، كانت الفرق الاستعراضية تقدم عروضها الحيَّة التي رسمت البهجة على وجوه الزوار.

وشهدت منطقة جدة آرت بروميناد العديد من العروض والتجارب الحيَّة والفنون المشوقة قدمتها فرق عالمية متخصصة حظيت بإعجاب الزوار الذين امتلأت بهم ساحات جدة آرت بروميناد، كما شاهد الحضور عروضاً متنوعة شكلتها طائرات الدرونز التي رسمت لوحات بديعة في سماء جدة مع أول أيام العيد السعيد.