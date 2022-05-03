في ثاني أيام العيد.. محافظة رجال ألمع تغتسل بالمطر

محمد بن مسعود - الدمام - شهدت محافظة رجال ألمع وقراها ثاني أيام العيد هطول أمطارًا غزيرة مصحوبة بكتل من البرد التي كست المحافظة بالبياض. وشملت الأمطار الشعبين وقرية رجال التراثية والبتيلة والميل وحسوة. ومركز الحبيل ووادي ريم. سالت على إثرها الشعاب والأودية، نسأل الله أن يجعلها أمطار خير وبركة ويعم بها أرجاء المملكة .

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