ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًا من رئيس الوزراء العراقي هنأه فيه بعيد الفطر المبارك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالا هاتفيا، اليوم، من دولة السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء في جمهورية العراق.

وعبر دولة رئيس الوزراء العراقي عن التهنئة لسمو ولي العهد بعيد الفطر المبارك، وقد بادله سموه التهنئة، سائلا الله تعالى أن يعيده على الجميع بالخير والبركات.