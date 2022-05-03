وفاة 7 أشخاص في حادث تصادم بين مركبتين في الطوال

محمد بن مسعود - الدمام - باشر مرور منطقة جازان حادث تصادم مركبتين بمحافظة الطوال، نتج عنه وفاة (7) أشخاص، رحمهم الله. وأوضحت الإدارة العامة للمرور، عبر حسابها في تويتر، أنه جارٍ استكمال إجراءات التحقيق في الحادث.

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