بلدية النعيرية تطلق فعاليات بعنوان “عيد النعيرية أحلى” وسط حضور لافت احتفاءًا بعيد الفطر المبارك

محمد بن مسعود - الدمام - أطلقت بلدية محافظة النعيرية مساء أمس أول أيام عيد الفطر المبارك، فعاليات احتفالية بهذه المناسبة تحت عنوان “عيد النعيرية أحلى” بحديقة الربيع بالمدخل الشمالي للمحافظة .

وجذبت الفعاليات عددًا كبيرًا من الحضور ونالت إعجابهم حيث تم توزيع أكثر من (1500) هدية متنوعة على الحضور من الأهالي وأطفالهم وزوار النعيرية أثناء الفعاليات بهدف إدخال الفرحة والسعادة على قلوبهم احتفاءاً بهذه المناسبة السعيدة .

وأوضح رئيس بلدية محافظة النعيرية المهندس نايف بن ناصر الرجباني أن الفعاليات الاحتفالية تنوعت بين فقرات العرضة السعودية وفقرات ترفيهية ومسابقات للأسرة والطفل وفقرات للعروض الخطرة وركن للرسم على الوجوه وألعاب هوائية للأطفال, مؤكداً على جهود البلدية في نشر مظاهر الاحتفاء بالعيد عبر نشر هوية العيد، متضمنة عبارات التهاني من خلال اللوحات والمجسمات، مشيراً إلى تركيب أكثر من (800) مجسم جمالي مزين بعبارات التهنئة بمداخل المحافظة والشوارع الرئيسية .

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ودعا المهندس الرجباني جميع المواطنين والمقيمين إلى الاستمتاع بكافة المرافق والخدمات التي وفرتها الدولة وعدم العبث بها والمحافظة عليها ليستفيد منها الجميع.