الدلم تحتفل بعيد الفطر بالألعاب النارية والفعاليات المتنوعة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق -أشرف العصيمي

رعى محافظ الدلم الأستاذ فهد بن سلطان بن حميد، فعاليات عيد الدلم فرحة، ابتهاجا بعيد الفطر المبارك، بحضور رئيس بلدية الدلم المهندس عامر بن منصور العجمي وعدد من القيادات الأمنية والحكومية وأعيان المحافظة .

وانطلقت الفعاليات بالسلام الوطني السعودي ، ثم كلمة أهالي المحافظة والتي ألقاها مدير التعليم في محافظة الدلم الأستاذ محمد بن عبدالله الخنين، كما تضمنت الفعاليات مشاركة شاعر المليون ياسر الكلثم والشاعر عبدالرحمن العتيبي بقصائد وطنية احتفاءا بالمناسبة.

كما شارك الفنان بندر بن عوير في الاحتفالات بعدد من الأغاني الوطني التي تفاعل معها الجمهور. وكانت للعرضة الوطنية حضورا مختلفا بمشاركة محافظ الدلم وعدد من اعيان المنطقة ..

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وفي نهاية الحفل تزينت سماء الدلم بالالعاب النارية معلنة انتهاء اليوم الاول من الفعاليات.

من جانبه هنئ المهندس عامر بن منصور العجمي رئيس بلدية الدلم : القيادة الرشيدة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وخص بالشكر أمانة منطقة الرياض على دعمهم اللامحدود في انجاح الفعاليات .

وأضاف بأننا سعيدين اليوم بهذه الاحتفالات التي شاركنا فيها أهالي محافظة الدلم، وأن من أهداف بلدية محافظة الدلم تحسين جودة الحياة من خلال الاحتفالات التي تدخل البهجة والسرور إلى الموطنين والمقيمين في المحافظة

يذكر أن احتفالات عيد الدلم فرحة ستستمر لمدة ثلاث أيام العيد و بعدد من الفعاليات المسرحية المميزة والمبهجة وبمشاركة عدد من الفنانين.