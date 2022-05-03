محمد بن مسعود - الدمام - يواصل المنتخب السعودي الأول لكرة السلة معسكره الحالي في البوسنة استعداداً لدورة الألعاب الخليجية في الكويت.
ومنح مدرب المنتخب علي السنحاني اليوم الأول للعيد راحة للاعبين.
ويخوض أخضر السلة، غداً الأربعاء، أولى مبارياته الودية أمام أحد الفرق البوسنية ضمن 4 مباريات تقرر أن يلعبها في معسكره الحالي.
وأكد المشرف على المنتخب يسار مختار أن معسكر المنتخب يسير وفق البرنامج الإعدادي له المعد من الجهاز الفني بقيادة المدرب علي السنحاني.
وأشاد مختار بالتجهيزات الخاصة للمعسكر التي تساعد اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم.
وقدم شكره وتقديره للسفارة السعودية في البوسنة على المتابعة والاهتمام في معسكرهم الحالي، ومتابعة واهتمام رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة الدكتور غسان طاشكندي في توفير جميع عوامل نجاح المعسكر قبل المغادرة إلى الكويت يوم 14 مايو للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الرياضه السعوديه «أخضر السلة» يواصل تدريباته في البوسنة.. وغداً أولى مبارياته الودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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