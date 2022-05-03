موسم جدة 2022 يحذر من استغلال شعاره وتصاميمه

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – رئيس مجلس الشورى: المشروع الإصلاحي رسّخ مبادئ وأسس حرية الرأي والتعبير وفتح للصحافة آفاقًا للمشاركة في مجالات النهضة والتقدم

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