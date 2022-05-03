هل كل جلطات القلب والدماغ سببها لزوجة الدم؟.. استشاري قلب يوضح

محمد بن مسعود - الدمام - قال الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب، إن هناك هَوَس طبي حديث منتشر بين الناس واستغلته المختبرات الخاصة.

وأوضح في تغريدة عبر حسابه الرسمي علي تويتر، أن اعتقاد أن كل جلطات القلب والدماغ سببها لزوجة الدم، خاطئ، مشيرا إلي أن المختبرات تستغل تلك الشائعة، ويطلبون من الناس سرعة التحليل والفحص.

وبين أن الصحيح، هو أن 98%من جلطات القلب ليست من زيادة لزوجة الدم ولا تحتاج قياسها لمنع حدوث الجلطة، إلا نادراً جداً وبتوجيه مباشر من طبيبك.