مصممتان بحرينيتان ضمن قائمة «فوربس» لأقوى 30 علامة تجارية

محمد بن مسعود - الدمام - انضمت مصممتا العلامة البحرينية للأزياء النسائية – نون باي نور – الشيخة نور بنت راشد آل خليفة والشيخة هيا بنت محمد آل خليفة إلى قائمة مجلة فوربس الشرق الأوسط السنوية الرابعة لـ «٣٠ سيدة صنعن علامات تجارية شرق أوسطية لعام ٢٠٢٢» وذلك للسنة الثانية على التوالي.

وعلى الرغم من المنافسة الشديدة التي شُهد هذا العام مع تقليص القائمة إلى ٣٠ مرتبة فقط بدلا من ٤٠ كما كان سابقا، فقد حافظ المصممتان على مكانتهما الفريدة باعتبارهما البحرينيتين الوحيدتين اللاتي أدرجن على القائمة وذلك من بين مئات المرشحين من سيدات الأعمال عبر مختلف الفئات، بما في ذلك الإكسسوارات ومنتجات العناية بالأطفال، والجمال والأزياء والأحذية، والمجوهرات والعطور والمتقدمين من أنحاء ستة بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

واعتمدت القائمة على معايير محددة منها: المشاهير الذين دعموا العلامة التجارية، وعدد المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، وعدد الدول التي تنشط فيها العلامة التجارية، والتغطية الإعلامية.

يذكر أن نون باي نور شاركت لأول مرة في أسبوع الموضة في لندن لعرض مجموعتها لموسم ربيع ٢٠٢٢ في سبتمبر / أيلول ٢٠٢١ ، إيذانا بعودتها إلى المشاركة في شهر الموضة بعد مهلة دامت عاما بسبب الوباء. وقرر المصممتان في خطوة استراتيجية الانتقال من المشاركة في أسبوع الموضة في نيويورك إلى أسبوع الموضة في لندن بهدف تعزيز تواجد نون باي نور في أسواق جديدة مستهدفة وتوسيع نطاق أعمالها العالمية.

نون باي نور هي علامة للأزياء النسائية الفاخرة تأسست في البحرين عام ٢٠٠٨ من قبل الشيخة نور بنت راشد آل خليفة والشيخة هيا بنت محمد آل خليفة. في عام ٢٠١٣، أصبحت نون باي نور الأولى في مجالها بالمنطقة التي تم دعوتها للمشاركة بأسبوع الموضة في نيويورك حيث دامت عروضها ل ١٦ موسم على التوالي.