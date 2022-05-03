“الصحة العالمية”: 228 حالة بمرض الالتهاب الكبدي الغامض لدى الأطفال في 20 دولة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

كشفت منظمة الصحة العالمية عن تسجيل 228 حالة محتملة للالتهاب الكبدي الغامض لدى الأطفال، من 20 دولة.

وأشار المتحدث باسم المنظمة، طارق جسارفيتش، في إفادة صحفية في جنيف اليوم (الثلاثاء)، إلى وجود 50 حالة أخرى قيد التحقيق، طبقاً للبلاغات التي تلقتها “الصحة العالمية” حتى الأول من مايو الجاري.

وسجلت الولايات المتحدة وأوروبا إصابات مؤخرًا بين الأطفال بمرض الالتهاب الكبدي الشديد، وتم الإبلاغ عن حالة وفاة على الأقل نتيجة هذا المرض الغامض.