اخبار الخليج – رئيس مجلس الشورى: المشروع الإصلاحي رسّخ مبادئ وأسس حرية الرأي والتعبير وفتح للصحافة آفاقًا للمشاركة في مجالات النهضة والتقدم

محمد بن مسعود - الدمام - أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أنَّ المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، رسّخ أسس ومبادئ حرية الرأي والتعبير، وفتح للصحافة المحلية الآفاق الواسعة للمشاركة الفاعلة والإيجابية في مجالات النهضة والتقدم التي تشهدها المملكة منذ انطلاق العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى، مشيدًا معاليه بالرؤى الملكية السامية والتطلعات الشاملة التي جعلت حرية الصحافة جزءًا من المسيرة الديمقراطية الزاخرة بالإنجازات والنجاحات.

وأعرب معالي رئيس مجلس الشورى عن الفخر والاعتزاز العاليين، بمضامين الرسالة السامية التي وجهها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف اليوم الثالث من شهر مايو، وما احتوته الرسالة من رؤى ملكية نبيلة جامعة، وتطلعات رفيعة تجاه الصحافة والإعلام الوطني، وبما يعزز دورهما في مسارات التقدم والإنجاز، التي تواصل مملكة البحرين تحقيقها ضمن أهداف تنموية شاملة، بقيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه.

وبيّن معالي رئيس مجلس الشورى أنَّ الصحافة المحلية، وما تؤديه من دور إعلامي حر ومسؤول، تعد شريكًا أساسيًا في إبراز المنجزات الوطنية التي تتحقق بفضل الجهود المتواصلة التي تقوم بها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، مثمنًا الأداء المتميز للصحافة الوطنية، وما تبذله وزارة شؤون الإعلام والصحف المحلية والصحافيون والإعلاميون وكتاب الرأي من مساعٍ مثمرة لتعزيز مكانة الصحافة، وتأكيد دورها التنويري والمهم في نشر الوعي المجتمعي وتغليب المصالح العليا للوطن، عبر الكلمة المسؤولة والرسالة الإعلامية الهادفة والبنّاءة.

وفي تصريح لمعاليه، بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي تحتفي به دول العالم في الثالث من شهر مايو كل عام، ويأتي هذا العام تحت عنوان «الصحافة تحت الحصار الرقمي»، نوّه معالي رئيس مجلس الشورى بالمبادرات والبرامج الإعلامية المتطورة التي تتبناها الصحف المحلية، وحرصها على استثمار الوسائل الرقمية لدعم ومساندة العمل الصحافي، مؤكدًا أن استجابة الصحف المحلية لمراحل التطور التقني والرقمي يعكس الكفاءات الصحافية والخبرات الإعلامية القادرة على الإبداع والابتكار بما يخدم الرسالة الإعلامية.

وأعرب معالي رئيس مجلس الشورى عن الفخر والاعتزاز بالصحافة البحرينية، والمسؤوليات الوطنية التي تؤديها، مثمنًا مساندتها المستمرة لعمل السلطة التشريعية، وتعميق الوعي المجتمعي بالدور الوطني لمجلسي الشورى والنواب، ومسؤوليات المجلسين في سن التشريعات والقوانين المتوائمة مع مسارات التقدم والتطور في مملكة البحرين.