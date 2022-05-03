مصر تخطط لإطلاق 3 مشاريع بتروكيماويات خضراء باستثمارات 1.25 مليار دولار

محمد بن مسعود - الدمام - تخطط مصر لتنفيذ 3 مشروعات في مجال البتروكيماويات الخضراء بقيمة 1.25 مليار دولار، بحسب وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا في بيان صادر اليوم الثلاثاء.

يركز المشروع الأول على استخلاص زيت الطحالب لاستخدامه في إنتاج الوقود الحيوي، بطاقة إنتاجية 350 ألف طن سنوياً، وباستثمارات تبلغ 600 مليون دولار، بما يسهم بخفض 1.2 مليون طن ثاني أكسيد الكربون سنوياً. بينما الثاني يتحور حول إنتاج البلاستيك القابل للتحلل، بطاقة إنتاجية 75 ألف طن، وباستثمارات 600 مليون دولار أيضاً، وذلك بهدف خفض 45 ألف طن من ثاني أكسيد كربون سنوياً . في حين أن المشروع الثالث لتحويل مخلفات البلاستيك إلى زيت لاستخدامه كمادة خام لتصنيع البولي إيثيلين، بطاقة إنتاجية 30 ألف طن سنوياً، وباستثمارات 50 مليون دولار، لخفض 63 ألف طن سنوياً من ثاني أكسيد الكربون.

فيما يخص المشروعات التي يتم دراسة إمكانية تنفيذها حالياً، أشار الملا إلى توقيع 11 مذكرة تفاهم مع شركات عالمية بمجال التقاط وتخزين الكربون، وجاري التنسيق لإعداد دراسات لتنفيذ مشروعات بهذا المجال. بالإضافة للتخطيط لتنفيذ 7 مشروعات مختلفة لاستغلال غازات الشعلة في 8 شركات. وكذلك التنسيق لإعداد دراسات لتنفيذ مشروعات ضمن إطار 4 مذكرات تفاهم بمجال تحسين كفاءة الطاقة. فضلاً عن تنفيذ مراجعات فنية لكفاءة الطاقة بخمس شركات.