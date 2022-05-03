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الطيران المدني يوجه برفع تعليق السفر بالهوية الوطنية من المملكة إلى دول الخليج

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محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني تعليماتها للناقلات الجوية بشأن رفع تعليق السفر بالهوية الوطنية.

وأوضحت الهيئة أنها أصدرت تعليماتها للناقلات الجوية بشأن رفع تعليق السفر بالهوية الوطنية من المملكة لمواطني ومواطنات دول مجلس التعاون إلى دول الخليج العربية.

وأكدت الهيئة أن ذلك لا يشمل بطاقة سجل الأسرة، إذ لا تعد وثيقة يمكن السفر بها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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