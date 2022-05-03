بنك البحرين الوطني يوفر شاحنة صراف آلي متنقلة خلال عطلة عيد الفطر السعيد

محمد بن مسعود - الدمام - وفر البنك للعملاء إمكانية سحب الأموال من شاحنة الصراف الآلي التابعة للبنك خلال عطلة عيد الفطر السعيد. وتتماشى هذه المبادرة مع التزام البنك بوضع عملائه في قلب عملياته، وذلك عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المتنقلة.
وتواجدت شاحنة الصراف الآلي التابعة لبنك البحرين الوطني من 28 إلى 30 أبريل 2022 في مواقع مختلفة شملت: فرع البديع وفرع سوق المحرق وفرع مدينة حمد، ووفرت أوراق نقدية جديدة من فئة 500 فلس ودينار بحريني واحد.
وتؤكد هذه المبادرة على التزام بنك البحرين الوطني بوعده بأن يكون أقرب إلى عملائه.
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