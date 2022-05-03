الحج والعمرة: موسم العمرة للقادمين من خارج المملكة بتأشيرة عمرة سينتهي بنهاية يوم 30 من شهر شوال الحالي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات أكدت وزارة الحج والعمرة أن موسم العمرة للقادمين من خارج المملكة بتأشيرة عمرة سينتهي بنهاية يوم 30 من شهر شوال الحالي. وأضافت أنه يمكن للقادمين من الخارج طلب إصدار تأشيرات العمرة من خلال المنصات الإلكترونية المعتمدة لخدمات العمرة للأفراد. ونوهت الوزارة أنها ستعلن عن مواعيد التسجيل والتقديم لحج هذا العام، والإجراءات المتعلقة به عبر القنوات الرسمية الخاصة بها. أخبار قد تهمك

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