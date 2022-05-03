اخبار دوليه – موسكو تخطط لضم منطقتي دونيتسك ولوهانسك الأوكرانيتين قريبا جدا

محمد بن مسعود - الدمام - قال السفير الأمريكي لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مايكل كاربتنر إنّ روسيا تخطط لأن «تضم قريبا جدا» منطقتين شرقي أوكرانيا، تضررتا من الغزو للروسي للبلاد.

وقال كاربتنر في مؤتمر صحفي في واشنطن إنه «وفقاً لمعظم التقارير الحديثة، نعتقد أن روسيا تحاول ضمَ جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوهانسك الشعبية إلى روسيا».

وأضاف أن «التقارير تشير إلى أن روسيا تخطط لإجراء استفتاء حول ضمّ (المنطقتين) في وقت ما منتصف شهر مايو/أيار».

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في بداية هذا العام اعترافه باستقلال الإقليمين الانفصاليين عن أوكرانيا قبيل بدء حربه عليها. وأمر الجيش الروسي بدخول المعاقل التي يسيطر عليها المتمردون الانفصاليون هناك.

أوكرانيا وروسيا

في عام 2014، تمكن المتمردون من السيطرة على مساحات شاسعة في المنطقتين، وأعلنوا تشكيل جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوهانسك الشعبية على الحدود مع روسيا.

ولكن الكيانين يعتمدان تماما على الدعم المالي والعسكري الروسي.

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وتشير أوكرانيا إليهما بوصفهما «مناطق محتلة بشكل مؤقت»، مثلهما مثل شبه جزيرة القرم التي غزتها روسيا وضمتها في عام 2014.

وفاز كل من زعيم جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين وزعيم جمهورية لوهانسك الشعبية ليونيد باشينيك في انتخابات أجريت عام 2018 وأدانها المجتمع الدولي. ودعا الاثنان إلى انضمام المناطق الخاضعة لسيطرتهما إلى الاتحاد الفدرالي الروسي.

إنقسام أوروبي

اقتصاديا، لا تزال دول الإتحاد الأوروبي منقسمة بشأن وقف استيراد النفط والغاز من روسيا، وفق ما صرّح به وزير الاقتصاد الألماني.

وعقد وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي اجتماعاً طارئاً الإثنين، لمناقشة إمدادات واحتياطات النفط بعد قطع شركة غازبرزوم الروسية إمدادات الغاز عن بولندا وبلغاريا.