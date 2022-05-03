الصحة : 102 إصابة بكورونا ولا وفيات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء (3 مايو 2022)، عن عدد الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا في المملكة، وكذلك حالات التعافي التي تم تسجيلها خلال الـ24 ساعة الماضية عبر موقعها الرسمي.
وسجلت الصحة خلال الـ24 ساعة الماضية: 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و113حالة تعافي وحالة وفاة، و52 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات المصابين في المملكة 754,340 الآن، ووصل مجموع المتعافين إلى 742,019 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9093 حالة وفاة.
وفيما يخص أعلى المدن تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: جدة (27) ، الرياض (18)، المدينة (16)، مكة (14) .
أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: جدة (37)، الرياض (20)، مكة (14) ،المدينة (13).
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