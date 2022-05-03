اخبار الخليج – الفنان المصري محمد محسن يحيي أمسية موسيقية غنائية في مركز الشيخ إبراهيم غداً 

محمد بن مسعود - الدمام - يحيي الفنان المصري محمد محسن أمسية موسيقية غنائية، يقدم فيها مختارات من روائع الموسيقى التراثية والغنائية ، في مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث، يأتي ذلك، ضمن الموسم الثقافي «وقدر المرء ما هو رائم»، يوم الأربعاء 04 مايو 2022، عند الساعة الثامنة مساءً، في مقر المركز.

من المعروف أن محمد محسن مطرب وملحن مصري، درس في كلية الهندسة جامعة القاهرة، تميز بالغناء العربي التراثي حيث قدم روائع الفنان سيد درويش والموسيقار محمد عبد الوهاب من خلال تقديم أعمالهما وألحانهما بشكل متجدد، خاض تجربة التمثيل والغناء المسرحي والدرامي وقدم مسرحية «حكايات الناس في ثورة 1919 » ومسرحية «ليلة من ألف ليلة»، حصل على جائزة أفضل مطرب عربي في مهرجان «جوردان آووردز» نوفمبر 2012.