محمد بن مسعود - الدمام - يحيي الفنان المصري محمد محسن أمسية موسيقية غنائية، يقدم فيها مختارات من روائع الموسيقى التراثية والغنائية ، في مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث، يأتي ذلك، ضمن الموسم الثقافي «وقدر المرء ما هو رائم»، يوم الأربعاء 04 مايو 2022، عند الساعة الثامنة مساءً، في مقر المركز.
من المعروف أن محمد محسن مطرب وملحن مصري، درس في كلية الهندسة جامعة القاهرة، تميز بالغناء العربي التراثي حيث قدم روائع الفنان سيد درويش والموسيقار محمد عبد الوهاب من خلال تقديم أعمالهما وألحانهما بشكل متجدد، خاض تجربة التمثيل والغناء المسرحي والدرامي وقدم مسرحية «حكايات الناس في ثورة 1919 » ومسرحية «ليلة من ألف ليلة»، حصل على جائزة أفضل مطرب عربي في مهرجان «جوردان آووردز» نوفمبر 2012.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – الفنان المصري محمد محسن يحيي أمسية موسيقية غنائية في مركز الشيخ إبراهيم غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.