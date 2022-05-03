شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مواقع داخل المسجد الحرام لإرشاد السائلين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • توفير الروبوت التوجيهي للمعتمرين في المداخل الرئيسية من صحن المطاف

أتاحت وكالة الشؤون التوجيهية والارشادية ممثلةً في إدارة إرشاد السائلين خدمات عديدة للإجابة على أسئلة قاصدي المسجد الحرام خلال شهر رمضان

وأوضح مدير إدارة شؤون إرشاد السائلين سلطان البقمي بأن الإدارة قدمت خدماتها عبر ما يقارب (10) مواقع داخل المسجد الحرام، كما يوجد (23) كبينة هاتف للرد على السائلين يقوم عليها (63) من اصحاب الفضيلة والقضاة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات على مدار (24) ساعة، كما عملت الإدارة على استحداث موقعين آخرين لاجابة السائلين في باب الملك عبدالعزيز والآخر خصص للمعتكفين في بيدروم الملك فهد.

وتحقيقاً للإستفادة الكبرى من التقنية الحديثة والذكاء الإصطناعي قامت شؤون ارشاد السائلين بتوفير جهاز الروبوت التوجيهي للمعتمرين في المداخل الرئيسية من صحن المطاف، حيث بلغ عدد المستفيدين منه خلال شهر رمضان المبارك (6,221) مستفيد.

يذكر أن الروبوت التوجيهي والإتصال المرئي يدعم ١١ لغة منها: العربية، الإنجليزية ، الفرنسية، الروسية، الفارسية، التركية، الملاوية، الأوردو، الصينية، البنغالية، الهوسا.