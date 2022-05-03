محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس أنتج التجمّع الصحي بمكة المكرمة خلال شهر رمضان أكثر من 14 برنامجاً متخصصاً في التوعية الصحية لضيوف الرحمن من خلال مدينة الملك عبدالله الطبية والمستشفيات التخصصية والعامة والطوارئ .

وأوضح المتحدث الرسمي للتجمّع الصحي بمكة المكرمة حاتم المسعودي أن من أبرز البرامج خلال الشهر الفضيل التوعية الصحية لضيوف الرحمن ، إضافة إلى برنامج صحتك في رمضان وصوم بصحة ، ونبض وصوم بصحة ، والعادات الرمضانية الخاطئة ، والعديد من البرامج المختلفة من خلال حسابات المدينة الطبية ومستشفيات العاصمة المقدسة .

وأشار المسعودي إلى أنه تم استهداف المعتمرين بطريقة مباشرة من خلال نشر منشورات التوعية الصحية للمعتمرين في شاشات وأروقة برج الصفوة أمام باب الملك عبدالعزيز بالمسجد الحرام ، بالإضافة إلى العديد من البرامج من فيديوهات ومنشورات توعية وتثقيفية على مدار الشهر المبارك .

كانت هذه تفاصيل خبر التجمّع الصحي بمكة المكرمة ينتج أكثر من 14 برنامجاً متخصصاً لخدمة ضيوف الرحمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.