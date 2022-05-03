مُحافظ وادي الدواسر يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس رفع مُحافظ وادي الدواسر فهد بن عبدالله المسعود باسمه واسم أهالي المحافظة والمُقيمين فيها التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي العهد الأمين – حفظهما الله – بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلاً الله أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها وتقدُّمها في ظل القيادة الرشيدة، وأن يُعيد تلك المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

جاء ذلك خلال استقباله بديوان المحافظة المهنئين بمناسبة عيد الفطر المبارك من أصحاب الفضيلة والقيادات العسكرية والمدنية ورؤساء المراكز والمشايخ والمواطنين.

وأشاد المُحافظ بما تحقق من نجاحات في خدمة المعتمرين وزوار بيت الله الحرام والمسجد النبوي الأمر الذي مكنهم جميعاً من أداء عباداتهم بيسر وسهولة خلال شهر رمضان المبارك, داعياً الله تعالى أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم، وأن يديم على بلادنا أمنها وعزها ورخاءها في ظل قيادتها الحكيمة.

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