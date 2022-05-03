الذهب يصعد بعد تراجعه إلى أدنى مستوى في شهرين ونصف

محمد بن مسعود - الدمام - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بعد تراجعها إلى أقل مستوى منذ منتصف فبراير/ شباط في الجلسة السابقة بدعم من تراجع طفيف للدولار رفع الطلب على المعدن النفيس المقوم بالدولار. وبحلول الساعة 00:55 بتوقيت جرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1866.02 دولارًا للأوقية “الأونصة”. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1865.10 دولارًا للأوقية. وانخفض الدولار؛ مما يجعل الذهب أكثر جاذبية للمشترين في الخارج. ومن المتوقع أن تبدأ لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” اجتماعها لمناقشة سعر الفائدة في وقت لاحق اليوم، على أن تعلن قرارها يوم الأربعاء. أخبار قد تهمك وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 22.72 دولارًا للأوقية. وزاد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 941.90 دولارًا للأوقية. وصعد البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 2243.06 دولارًا للأوقية.

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