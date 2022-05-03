أسعار النفط.. “برنت” عند 107 دولارات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
شهدت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، تقلبات وسط الطلب المتزايد على المنتجات المكررة مقابل سلسلة من عمليات الإغلاق في الصين.
وتأرجحت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي عند 107 دولارات للبرميل، فيما يحوم خام غرب تكساس الوسيط حول 105 دولارات، بعد إغلاقه مرتفعا بنسبة 0.5٪ أمس الاثنين.
وتستنزف صادرات الوقود القياسية من ساحل الخليج الأميركي الإمدادات المحلية، مما دفع هوامش الديزل إلى مستوى مرتفع جديد. ويعكس ذلك ارتفاع الطلب العالمي على الوقود، خاصة من أميركا اللاتينية، حيث لا يزال العرض منخفضًا بسبب تجنب الشحنات الروسية.
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